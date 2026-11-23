Bij een ernstig ongeluk op de A37 zijn maandagochtend twee bestuurders gewond geraakt. Bij het ongeluk, ter hoogte van Nieuwlande, waren een busje van de Wegenwacht, een trailer en een andere auto betrokken. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk leidde tot flinke vertraging op de snelweg in de richting van Heerenveen. In de file die door de aanrijding ontstond, gebeurde nog een ongeluk. De schade daarbij viel mee. Inmiddels is de weg weer vrij voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.