OM: geen gevolgen voor agent na doodschieten Emilia (24) Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat de politieman die in de nacht van 26 op 27 mei in Groningen de 24-jarige Emilia doodschoot, rechtmatig handelde. De agent gebruikte zijn vuurwapen omdat hij vreesde voor het leven van een collega. Volgens het OM had de agent geen andere mogelijkheid om het gevaar te stoppen. De vrouw dreigde een agent met een mes te steken.

De fatale gebeurtenis vond plaats in een woning aan de Helperzoom in het zuiden van Groningen stad. Meerdere agenten gingen af op een melding van de vriend van de vrouw. Hij was de woning ontvlucht nadat zij hem met een mes bedreigde en zichzelf had verwond.

Bij aankomst troffen de agenten de vrouw in de badkamer. Toen ze een mes oppakte en richting een van hen bewoog, schoot een collega. Volgens het OM gebeurde alles in enkele seconden in een kleine ruimte. De vrouw raakte ernstig gewond en overleed kort daarna.

Bodycam

De Rijksrecherche deed uitgebreid onderzoek naar het incident. Getuigen, waaronder betrokken politiemensen, zijn gehoord. Daarnaast analyseerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) beelden van een bodycam en deed forensisch onderzoek. Het OM concludeert dat de agent juist handelde in de situatie.

Het OM benadrukt dat de uitkomst van het onderzoek niets afdoet aan de tragedie. "Een jonge vrouw is overleden en haar familie zal hiermee moeten leven. Ook op de betrokken agenten heeft dit een diepe indruk gemaakt," aldus justitie.

Nabestaanden

De nabestaanden reageren verbolgen over de uitkomst van de zaak. Tegen De Telegraaf laten zij weten teleurgesteld te zijn: " Er zijn wat ons betreft nog veel vragen die onbeantwoord zijn gebleven en die mogelijk beter inzicht geven in de gebeurtenissen in de nacht van 26 op 27 mei."

Volgens hen is het onderzoek naar het handelen van de agent niet zorgvuldig gedaan. "Wij willen benadrukken dat het ons niet gaat om het vervolgen van de betrokken agenten, want daarmee krijgen we onze dochter niet terug. Maar wel dat er erkenning is voor de onherstelbare schade die is veroorzaakt door de dood van Emilia en dat de politie lering trekt uit deze gebeurtenis. Want er is wel iets ongelofelijk misgegaan."

De familie gaat nog kijken of ze verdere stappen gaan ondernemen.

ANP