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Fietser overleden na botsing met auto in Oldenzaal

Ongeluk

Vandaag, 11:18

Een fietser is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval in Oldenzaal. Het slachtoffer kwam op de Enschedesestraat in botsing met een auto.

De politie kreeg rond 06.50 uur een melding van het ongeluk. Hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek van de aanrijding. Ondanks de inzet van hulpverleners overleed de fietser aan de gevolgen van het ongeval.

Weg afgezet voor onderzoek

De omgeving van de Enschedesestraat is na het ongeluk afgezet. Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Ook is er nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder de fietser en de auto met elkaar in botsing kwamen.

Door Redactie Hart van Nederland
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