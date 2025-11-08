Motorrijder (32) botst op afslaande auto in Oirschot en overlijdt

In Oirschot is zaterdagmiddag een motorrijder omgekomen. De 32-jarige man uit Diessen botste op een auto die afsloeg.

De politie Eenheid Oost-Brabant schrijft: 'Hij reed rond 14.15 uur met zijn motor op de Spoordonkseweg in Oirschot op een tegemoetkomende bestelbus die afsloeg. De man overleed in het ziekenhuis. We wensen zijn naasten veel sterkte.'