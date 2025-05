Jonge vrouw (18) overleden door auto-ongeluk in Wieringerwerf

Een achttienjarige vrouw uit de gemeente Hollands Kroon is vrijdagavond overleden door een eenzijdig verkeersongeval in het Noord-Hollandse Wieringerwerf. Dat meldt de politie op X. De tiener zat met twee mannen in de auto toen het vreselijk misging op de Zuiderdijkweg.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Vrijdag om 20.30 uur werd de politie gealarmeerd. De twee andere slachtoffers, twee mannen, zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Hart van Nederland/ANP