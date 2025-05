47-jarige man omgekomen door ongeluk met jetski bij Uithoorn

Een 47-jarige man uit Amsterdam is dinsdagavond om het leven gekomen bij een jetski-ongeluk. Het fatale ongeluk gebeurde in de Amstel ter hoogte van de Nessersluis in Waverveen, bij Uithoorn. De man is volgens de politie mogelijk tegen een kabel van een pontje aangevaren, die gespannen boven het water hing.

Rond 18.00 vond het ongeluk plaats. Omstanders en agenten hebben nog eerste hulp verleend, maar dat mocht niet baten. De man is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.

