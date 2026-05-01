Agent overleden bij 'zeer ingrijpend incident' op politiebureau Zandvoort

Ongeluk

Vandaag, 14:46

Een politieagent is donderdagavond overleden na een ingrijpend incident op het politiebureau in Zandvoort. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt. Het nieuws slaat hard in bij de politie in Noord-Holland.

De politie laat weten diep geraakt te zijn door het verlies. Politiechef Hamit Karakus van de eenheid Noord-Holland zegt: "We zijn aangeslagen door wat er is gebeurd. Dit verlies raakt ons als mens en als organisatie diep en we leven intens mee met zijn partner, familie en iedereen die hem kende."

Oproep tot rust en respect

De politie vraagt om terughoudendheid en respect voor de nabestaanden en betrokken collega’s. "Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en collega’s. We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd", laat de organisatie weten.

Door Redactie Hart van Nederland

