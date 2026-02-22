Auto slaat over de kop in parkeergarage bij ziekenhuis in Zaandam

Een opmerkelijk ongeluk zondagmiddag in Zaandam. Een vrouw wilde de parkeergarage van het ZMC uitrijden toen het misging. Bij de slagboom raakte ze een stoeprand en botste ze ook tegen de slagboomkast. Haar auto sloeg daarna om en kwam op z'n dak terecht.

De vrouw raakte niet bekneld. De brandweer hielp haar uit de auto. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, wat in dit geval waarschijnlijk sneller kon dan normaal.