Fietser (80) overleden bij botsing met bus in Zaandam, chauffeur aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 14:29

Op de Doctor H.G. Scholtenstraat in Zaandam is dinsdagochtend een fietser overleden na een ernstig ongeluk met een bus. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Het slachtoffer, een 80-jarige man uit Zaandam, kwam onder het voertuig terecht. De buschauffeur is aangehouden.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Brandweer- en ambulancepersoneel haalden het slachtoffer zwaargewond onder de bus vandaan. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alle hulp mocht uiteindelijk niet baten: hij overleed daar aan zijn verwondingen.

Buschauffeur aangehouden

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De buschauffeur is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ernstig verkeersmisdrijf. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

