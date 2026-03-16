Automobilist raakt van weg, schiet door hek en knalt bijna autoshowroom binnen

Op de Provincialeweg N203 in Zaandam is zondagavond rond 23.00 uur een ongeval gebeurd. Een automobilist die vanaf de Den Uylbrug richting Zaandam reed, verloor door een nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en belandde bijna in een showroom.

De auto kwam eerst in de middenberm terecht en raakte daarbij een lantaarnpaal. Die brak af en kwam op de andere rijrichting terecht. Vervolgens schoot het voertuig door naar de verkeerde weghelft, reed door een hek en botste tegen drie geparkeerde auto’s bij een nabijgelegen autobedrijf. Vlak voor de showroom kwam de wagen tot stilstand. De showroom liep daarbij toch flinke schade op, net als de geparkeerde voertuigen.

Weersomstandigheden

Door de afgebroken lantaarnpaal die op de weg lag en de slechte weersomstandigheden botste korte tijd later een tweede automobilist tegen het obstakel. Ook deze auto liep aanzienlijke schade op.

In de auto die tegen de showroom tot stilstand kwam, zaten drie personen. Eén van hen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De N203 richting de Den Uylbrug was de rest van de avond afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. Twee bergingsbedrijven hebben de betrokken voertuigen afgevoerd.