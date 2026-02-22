Acht gewonden, onder wie drie kinderen, bij ongeluk in Zaandam

Acht mensen zijn zondag gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Het gaat om twee gezinnen in twee auto's. Onder hen zijn drie kinderen, aldus een woordvoerder van de politie. De twee voertuigen botsten frontaal op elkaar op de Dr. J.M. den Uylweg.

Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen lijkt volgens de woordvoerder 'ernstiger gewond' te zijn.

De woordvoerder meldt dat de weg vanwege werkzaamheden tijdelijk anders is ingericht. Of dat een rol heeft gespeeld, wordt onderzocht, net als andere mogelijke scenario's. Bij de bestuurders is geen indicatie van alcoholgebruik vastgesteld.