Bromfietser (28) overleden door aanrijding met auto in Wormerveer

Een 28-jarige man uit de gemeente Zaanstad is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij een verkeersongeval op de Wandelweg. De man reed op een bromfiets toen hij rond 00.30 uur in botsing kwam met een personenauto, meldt de politie.

De hulpdiensten rukten groots uit. Na het ongeval werd het slachtoffer gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de auto is "volgens procedure" aangehouden, meldt de politie. Bij de automobilist zijn alcohol- en drugstests afgenomen; die waren negatief.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De Wandelweg werd in de nacht urenlang afgesloten voor sporenonderzoek.