Man overleden bij aanrijding met auto in Wognum

Bij een ongeluk tussen een fietser en een auto in Wognum is woensdagochtend een man overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur op de Parallelweg in de Noord-Hollandse plaats. De bestuurder van de auto is aangehouden. De politie laat weten dat dit een standaardprocedure is bij een ongeval van deze omvang.

Er wordt onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.