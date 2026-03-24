Dode door aanrijding met vrachtwagen in Wieringerwerf

In Wieringerwerf is dinsdagochtend een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Noorderdijkweg in de Noord-Hollandse plaats.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De chauffeur van de vrachtwagen wordt verhoord, meldt de politie.