Dode door aanrijding met vrachtwagen in Wieringerwerf

Ongeluk
Vandaag, 12:10
In Wieringerwerf is dinsdagochtend een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Noorderdijkweg in de Noord-Hollandse plaats.
De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De chauffeur van de vrachtwagen wordt verhoord, meldt de politie.
