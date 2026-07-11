Dikke zwarte rookwolken bij zeer grote brand langs A4 bij Weteringbrug

Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt zaterdagochtend een zeer grote brand. Het vuur brak uit in een schuur aan de Lisserweg en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij, die ook vanaf de snelweg goed zichtbaar is.

De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te bestrijden. Ook probeert zij te voorkomen dat de brand zich verder verspreidt.

Afslag afgesloten

De A4 en A44 zijn nog open voor verkeer. Wel is de afslag naar de Lisserweg afgesloten.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend was niemand aanwezig in het pand waar het vuur uitbrak.