Politieagent (39) overleden bij ernstig ongeluk tussen motor en auto op N236

Een politieagent is dinsdag overleden bij een ernstige aanrijding met een auto op de N236 bij Weesp. Dat meldt de politie. De 39-jarige agent was in burger tijdens diensttijd.

De automobilist die betrokken was bij het ongeluk, raakte gewond. De man van 56 jaar is behandeld in het ziekenhuis.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

ANP