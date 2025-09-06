Fietser omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen in Volendam

In Volendam is zaterdagmiddag een fietstser om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Herculeslaan in de Noord-Hollandse plaats.

De aanrijding gebeurde omstreeks 12.30 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder de brandweer, de ambulancedienst en het traumateam per helikopter. Zij hebben direct eerste hulp verleend aan het slachtoffer, maar dit mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Vanwege het onderzoek is de Populierenlaan volledig afgesloten voor het verkeer.

Hart van Nederland/ANP