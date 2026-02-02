Vrachtwagen klapt op verkeer bij Velsertunnel, vier mensen gewond

Bij een zwaar ongeluk met vier voertuigen op de A22 bij Velsen-Zuid zijn maandagmiddag vier gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Een vrachtwagen botste achterop meerdere voertuigen. Door het ongeval is het verkeer rond de Velsertunnel ontregeld.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur, vlak voor de Velsertunnel. Volgens de politie waren in totaal vier voertuigen betrokken: een vrachtwagen, twee auto's en een busje. Hulpdiensten rukten massaal uit. Zeker vijf ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen en af te voeren, meldt een correspondent ter plaatse.

Vier personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de politie weten. Over de aard en ernst van het letsel worden geen mededelingen gedaan. Ook is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Dat wordt onderzocht.

Omleiding

De A22 is voor de Velsertunnel richting Beverwijk helemaal dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting naar verwachting tot ongeveer 17.30 uur. Na het bergen van de voertuigen wordt ter plekke nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Door de afsluiting zijn lange files ontstaan, meldt de ANWB. Verkeer wordt vanaf knooppunt Velsen omgeleid richting de A9. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en files in de omgeving. Automobilisten wordt geadviseerd de omleidingen te volgen en, als dat kan, de omgeving te vermijden.