Vrouw en hond belanden in metersdiepe put in Vijfhuizen

In Vijfhuizen is in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw met haar hond in een put terechtgekomen. Rond 00.10 uur rukten de hulpdiensten uit naar de Vijfhuizerweg na een melding van een persoon die in de problemen was gekomen.

Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Volgens een correspondent ter plaatse raakte de vrouw tijdens het uitlaten van haar hond vast in de put. Hoe zij en het dier daarin terechtkwamen, is nog niet duidelijk.

Brandweer redt vrouw en takelt hond uit put

De brandweer was snel ter plaatse en wist de vrouw en haar hond uit hun benarde situatie te bevrijden. De vrouw werd vrij snel uit de put gehaald; voor de hond moesten de hulpdiensten iets creatiever te werk gaan. Uiteindelijk is de viervoeter door vier brandweermannen uit de put gehaald.

De vrouw is gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De aard van haar verwondingen is niet bekend. Ook is het onduidelijk hoe het met de hond gaat.