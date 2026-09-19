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Jongen mist trein, hangt aan deur en valt er bij Assendelft vanaf

Ongeluk

Vandaag, 15:34

Een jongen en zijn groep vrienden wilden in de nacht van vrijdag op zaterdag in de trein stappen bij Uitgeest, maar de jongen was net te laat. Zijn vrienden zagen vervolgens hoe de jongen aan de trein hing en er korte tijd later vanaf viel. Hij raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Iets na 01.20 uur stopte de trein ter hoogte van Assendelft en werd al het treinverkeer stilgelegd. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in een berm langs het spoor tussen Uitgeest en Krommenie. Hulpdiensten konden via een sloot bij de jongen komen.

Actie is levensgevaarlijk

Vrienden van de jongen en treinreizigers zagen die nacht hoe de jongen aan de buitenzijde hing. Ook waren ze er getuige van hoe hij er met hoge snelheid vanaf viel.

De NS en ProRail waarschuwen andere reizigers voor een soort gelijke actie. "Dit soort acties op en rond het spoor en de trein zijn levensgevaarlijk, doe het niet."

Door Redactie Hart van Nederland
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