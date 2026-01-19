Dodelijk ongeluk in Slootdorp: voetganger omgekomen op N240

Ongeluk
Vandaag, 08:05 - Update: 2 uur geleden
Op de Westerterpweg (N240) in Slootdorp is zondagavond een voetganger om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Dat meldt de politie.
Het ongeval gebeurde rond 21.00 uur. Volgens de politie ging het om een aanrijding tussen een auto en een voetganger. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor het slachtoffer mocht hulp niet meer baten. De voetganger overleed ter plekke aan de verwondingen.
De weg was door het ongeluk enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.
"We wensen alle nabestaanden veel kracht toe dit verlies te dragen", schrijft de politie op X. Over de identiteit van het slachtoffer en de betrokken automobilist is niets bekendgemaakt.
