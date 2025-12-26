Twee doden (18 en 26) bij ongeval op N245 Zuid-Scharwoude

Een ernstig verkeersongeval in Zuid-Scharwoude (Noord-Holland) heeft twee mannen donderdagavond het leven gekost. Op de N245 (Schagerweg) raakte hun auto door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.

Beide inzittenden kwamen om het leven. Het zijn een 26-jarige man uit Heemskerk en een 18-jarige inwoner van Beverwijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept iedereen op die meer weet zich te melden.