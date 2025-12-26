Volg Hart van Nederland
Twee doden (18 en 26) bij ongeval op N245 Zuid-Scharwoude

Twee doden (18 en 26) bij ongeval op N245 Zuid-Scharwoude

Ongeluk

Vandaag, 11:05 - Update: 1 uur geleden

Een ernstig verkeersongeval in Zuid-Scharwoude (Noord-Holland) heeft twee mannen donderdagavond het leven gekost. Op de N245 (Schagerweg) raakte hun auto door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.

Beide inzittenden kwamen om het leven. Het zijn een 26-jarige man uit Heemskerk en een 18-jarige inwoner van Beverwijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept iedereen op die meer weet zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

