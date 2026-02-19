Ernstig gewonde na botsing tussen scooter en auto op kruising bij N208

Bij een ernstig ongeval in Santpoort-Noord is in de nacht van woensdag op donderdag één persoon zwaargewond geraakt. Rond half één botste een scooter hard tegen de zijkant van een auto op de Rotondeweg.

De scooter reed over de Dijkzichtlaan richting Haarlem en kwam vanaf de afrit van de N208 in botsing met een auto die richting het Delftplein reed. Door de klap kwamen de twee opzittenden van de scooter op het asfalt terecht. Het zijraam van de auto sneuvelde door de impact.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. Eén van de scooterrijders kon ter plaatse worden behandeld.

De andere opzittende raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.