Kind gewond na aanrijding met bestelbus op Texel, bestuurder aangehouden

Een kind is maandagochtend gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Genteweg in Oosterend op Texel. Het slachtoffer werd aangereden door een achteruitrijdende bestelbus. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het mogelijk veroorzaken van zwaar letsel.

De eerste melding van het ongeluk kwam om 10.42 uur binnen bij de meldkamer. Meerdere politiewagens, ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed naar de plek van het ongeval.

Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen de bestuurder van de bestelbus achteruit reed en het kind over het hoofd zag. De bestuurder is aangehouden. "Dat is gebruikelijk bij dit soort ongevallen", zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Over de aard van de verwondingen of over de leeftijd van het kind is nog weinig bekend. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.