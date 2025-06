Twee doden bij ongeluk op N194 bij Obdam

Twee mensen zijn om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk op de N194 bij Obdam (Noord-Holland), meldt de politie. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur en betrof een botsing tussen een kleine vrachtwagen en een personenauto. De twee inzittenden van de auto zijn overleden. Omstanders probeerden nog eerste hulp te verlenen, zegt de politie.

Of er naast de twee dodelijke slachtoffers ook gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek, laat de politie woensdagmiddag weten.

ANP