Motorrijder komt om het leven bij ernstig ongeluk in Noordbeemster

Ongeluk

Vandaag, 09:22

Op de N243, de Schermerhornerweg in Noordbeemster, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Rond 01.15 uur werden meerdere hulpdiensten met spoed opgeroepen.

Bij aankomst troffen hulpverleners een zwaargewonde motorrijder aan. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Onderzoek

Volgens de eerste informatie gaat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeval. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht.

De N243 is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

