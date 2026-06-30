Motorrijder omgekomen bij botsing met automobilist bij Nieuw-Vennep

Op de Leimuiderweg bij Nieuw-Vennep is dinsdagochtend een motorrijder om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval met een personenauto. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De motor en personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulp mocht voor de motorrijder niet meer baten.

De melding kwam rond 08.00 uur binnen bij de meldkamer, aldus de politie. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse bij de N207 waar het ongeval plaatsvond. Hulpverleners hebben het de motorrijder nog gereanimeerd, maar helaas mocht dit niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Niet onder invloed

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daarbij is duidelijk geworden dat de automobilist niet onder invloed was van alcohol of andere verdovende middelen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is het onbekend of de automobilist verwondingen heeft opgelopen.