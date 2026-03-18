Fietser overleden na botsing met vrachtwagen in Muiderberg

Op de Naarderstraatweg in Muiderberg is woensdagochtend een fietser om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. De hulpdiensten rukten rond 07:20 uur massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

De vrachtwagen kwam uit een uitrit die wordt gebruikt door bouwverkeer. Mogelijk heeft de chauffeur de fietser daarbij over het hoofd gezien, al is dat nog niet bevestigd.

Chauffeur aangehouden, onderzoek gestart

Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren en ook een traumateam werd ingevlogen, maar de hulp mocht niet baten. De fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. "De rol van de chauffeur wordt onderzocht", zegt een woordvoerder van Politie Midden-Nederland tegen een correspondent ter plaatse. De weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de verkeersongevallenanalyse (VOA).