Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ravage bij tankstation Muiden door onwel geraakte vrachtwagenchauffeur

Ongeluk

Vandaag, 09:48

Link gekopieerd

Een onwel geworden vrachtwagenchauffeur heeft maandagochtend voor een flinke ravage gezorgd bij een tankstation langs de A1 bij Muiden. Door het ongeluk raakte wonder boven wonder verder niemand gewond. Wel kwamen meerdere personen vast te zitten in het toilet van het tankstation.

Het ongeluk gebeurde rond 07.25 uur bij tankstation Honswijck langs de snelweg. Volgens de politie werd de vrachtwagenchauffeur onwel op de oprit naar de pomp. Hij reed daarbij deels over het gras en raakte een lantaarnpaal en een verkeersbord.

Bij de oprit van het tankstation ging het fout. De vrachtwagen schiet over het gras naar de pomp. Beeld: HFV / RVP

Bij de oprit van het tankstation ging het fout. De vrachtwagen schiet over het gras naar de pomp. Beeld: HFV / RVP

Vast op het toilet

De vrachtwagen botste vervolgens eerst tegen een wit busje en daarna tegen een zwart geparkeerd busje. Door de klap werden beide voertuigen naar binnen gedrukt bij het tankstation. Daar ontstond flinke schade. Op beelden is te zien hoe twee bestelbusjes in het winkeltje van de pomp staan. Ook binnen is de schade groot.

Door de klap werden twee voertuigen het tankstation ingedrukt. Daardoor raakten de deuren naar de toiletten geblokkeerd en kwamen mensen vast te zitten. Beeld: HFV/RVP

Door de klap werden twee voertuigen het tankstation ingedrukt. Daardoor raakten de deuren naar de toiletten geblokkeerd en kwamen mensen vast te zitten. Beeld: HFV/RVP

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat door het ongeluk drie mensen vast kwamen te zitten. De twee busjes blokkeerden namelijk de toegang naar de toiletten. De drie personen zijn met hulp van agenten bevrijd.

Naar ziekenhuis

De bestuurder van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. Andere mensen raakten niet gewond.

Het tankstation en de afrit van de snelweg zijn voorlopig afgesloten om de ravage op te ruimen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.