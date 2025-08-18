Ravage bij tankstation Muiden door onwel geraakte vrachtwagenchauffeur

Een onwel geworden vrachtwagenchauffeur heeft maandagochtend voor een flinke ravage gezorgd bij een tankstation langs de A1 bij Muiden. Door het ongeluk raakte wonder boven wonder verder niemand gewond. Wel kwamen meerdere personen vast te zitten in het toilet van het tankstation.

Het ongeluk gebeurde rond 07.25 uur bij tankstation Honswijck langs de snelweg. Volgens de politie werd de vrachtwagenchauffeur onwel op de oprit naar de pomp. Hij reed daarbij deels over het gras en raakte een lantaarnpaal en een verkeersbord.

Bij de oprit van het tankstation ging het fout. De vrachtwagen schiet over het gras naar de pomp. Beeld: HFV / RVP

Vast op het toilet

De vrachtwagen botste vervolgens eerst tegen een wit busje en daarna tegen een zwart geparkeerd busje. Door de klap werden beide voertuigen naar binnen gedrukt bij het tankstation. Daar ontstond flinke schade. Op beelden is te zien hoe twee bestelbusjes in het winkeltje van de pomp staan. Ook binnen is de schade groot.

Door de klap werden twee voertuigen het tankstation ingedrukt. Daardoor raakten de deuren naar de toiletten geblokkeerd en kwamen mensen vast te zitten. Beeld: HFV/RVP

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat door het ongeluk drie mensen vast kwamen te zitten. De twee busjes blokkeerden namelijk de toegang naar de toiletten. De drie personen zijn met hulp van agenten bevrijd.

Naar ziekenhuis

De bestuurder van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. Andere mensen raakten niet gewond.

Het tankstation en de afrit van de snelweg zijn voorlopig afgesloten om de ravage op te ruimen.