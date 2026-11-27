Twee personen zijn na een ongeval tussen een busje en een auto op de N248 bij Middenmeer bekneld geraakt. In totaal zijn er zeven inzittenden betrokken bij het voorval dat vrijdagavond rond 18.30 uur gebeurde. Beide voertuigen hebben grote schade opgelopen.

Vijf van de inzittenden zaten volgens een correspondent in een auto van een lokaal uitzendbureau. De personen die bekneld raakten moesten worden bevrijd door de brandweer. Tot overmaat van ramp werd de bestuurder van het busje ook nog onwel, vlak nadat de hulpverlening op gang was gekomen. Hij is samen met de twee beknelde slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek begonnen naar het ongeluk. Vanwege het ongeval is de weg afgesloten voor het verdere verkeer.