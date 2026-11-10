Omstander springt sloot in en redt bestuurder brommobiel

Een omstander heeft dinsdagochtend een bestuurder uit een 45 km-auto gered nadat het voertuig in een sloot langs de Brakeweg in Medemblik belandde. De brommobiel raakte rond 11.00 uur van de weg en kwam op zijn zijkant in het water terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook werd een traumateam opgeroepen. Een omstander bedacht zich geen moment en sprong de sloot in om de bestuurder uit het voertuig te bevrijden.

Aanhouding

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer vervolgens nagekeken. De bestuurder is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de hulpverlening heeft de politie ook iemand aangehouden. Het is nog onduidelijk of de aanhouding verband houdt met het ongeval. Hoe de brommobiel in de sloot terechtkwam, wordt nog onderzocht.