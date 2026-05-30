Man overleden na dodelijk ongeval in Uithoorn

Een eenzijdig ongeval aan de Noorddammerweg in Uithoorn, Noord-Holland vrijdagavond is uitgemond in een ongeval met dodelijke afloop. De bestuurder van de auto is na reanimatie komen te overlijden. Volgens de politie gaat het om een man die buiten Nederland woont.

De auto is door het ongeval in de berm terecht gekomen, waarna deze een boom raakte. Er lag veel automateriaal op de weg door de klap. Het voertuig zou zelfs in brand hebben gestaan. Wat de man in ons land deed eis niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.