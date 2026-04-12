Man (52) valt overboord in IJmuiden en overlijdt later in ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 14:02

Een 52-jarige man die zaterdagavond uit het water van de haven in IJmuiden werd gered, is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie zondag, na berichtgeving van NH Nieuws.

De man zou rond 20.00 uur overboord zijn geslagen vanaf een vissersboot. Hulpdiensten startten direct een zoekactie en wisten hem na ongeveer twintig minuten uit het water te halen. Vervolgens is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond is overleden.

De politie weet niet waar hij vandaan komt en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook twee onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid starten zondag een verkennend onderzoek naar het incident in de haven, meldt de OVV. Die verzamelen informatie en spreken betrokkenen en getuigen. Pas daarna op basis van de bevindingen wordt of er daadwerkelijk een onderzoek wordt gestart.

Door ANP

