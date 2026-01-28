Volg Hart van Nederland
Hulp van omstanders tevergeefs: man (27) overleden na auto te water Heerhugowaard

Ongeluk

Vandaag, 11:51

De bestuurder van een te water geraakte auto bij de Oostdijk in Heerhugowaard is dinsdagavond overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 27-jarige man uit de gemeente Koggenland. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt het ongeluk.

Het ongeval gebeurde rond 18.10 uur. Omstanders probeerden het slachtoffer uit het voertuig en het water te krijgen en hulpdiensten rukten massaal uit. Uiteindelijk is de man uit de auto gehaald en gereanimeerd. Ondanks de inzet, overleed de man ter plekke.

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen en mensen die informatie of camerabeelden hebben. Mensen kunnen zich onder vermelding van zaaknummer PL1100-2026020779 melden via het tipformulier. Ze kunnen ook bellen naar nummer 0800 - 6070 of naar Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800 - 0700.

Slachtofferhulp

Voor mensen die getuigen zijn geweest en hulp hebben verleend, is slachtofferhulp ingeschakeld. "Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige of omstander bij Slachtofferhulp terecht voor steun", schrijft de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

