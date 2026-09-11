Dode bij ongeluk tussen auto en camper op N9

Bij een frontale botsing tussen een camper en een personenauto op de N9 bij Callantsoog is vrijdag rond 13.25 uur een persoon overleden. Een ander persoon is met letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt politie Noord-Holland.

De weg is afgesloten tussen 't Zand en Julianadorp-Zuid, zegt Rijkswaterstaat. Het team Forensische Opsporing Verkeer zal daar nog uren bezig zijn met onderzoek. Mensen die beschikken over camerabeelden van het ongeval worden opgeroepen zich bij de politie te melden.