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Politie maakt leeftijd overleden motorrijder botsing Breezand bekend

Ongeluk

Vandaag, 15:47

Er is meer informatie beschikbaar gekomen over de ernstige crash die vrijdagmiddag plaatsvond in het Noord-Hollandse Breezand. Onder meer de leeftijd en woonplaats van het dodelijke slachtoffer, een motorrijder, zijn door de politie gedeeld. Het gaat om een man van 24 jaar uit de plaats Westzaan in dezelfde provincie.

Het voorval gebeurde vrijdag rond de klok van 14.00 uur op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Twee motoren waren erbij betrokken. Ter plekke is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar helaas mocht dat niet meer baten. De andere motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.

Door Daniël Bom

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