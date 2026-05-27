Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie zoekt spullen na vondst overleden man in sloot Avenhorn

Ongeluk

Vandaag, 10:35

Link gekopieerd

De politie heeft maandagavond een overleden man gevonden in een sloot aan de Julianastraat in Avenhorn. Het gaat om een 53-jarige man uit de gemeente Koggenland. De melding kwam rond 21.15 uur binnen, waarna agenten direct een overlijdensonderzoek startten.

Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie onderzoekt ook of er mogelijk sprake is van een misdrijf.

Persoonlijke spullen nog altijd zoek

Uit onderzoek blijkt dat een aantal persoonlijke bezittingen van de man nog altijd zoek is. Het gaat om een donkerkleurige portemonnee, een Samsung-telefoon van een onbekend type en een sleutelbos met daaraan een sleutelhanger met een blauwe voet.

De recherche wil graag weten of iemand deze spullen heeft gevonden, mogelijk in de omgeving van de Julianastraat in Avenhorn.

Getuigenoproep

Mensen die informatie hebben over de zaak of de vermiste bezittingen hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het tipformulier of telefonisch via 0800-6070. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.