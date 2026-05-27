Politie zoekt spullen na vondst overleden man in sloot Avenhorn

De politie heeft maandagavond een overleden man gevonden in een sloot aan de Julianastraat in Avenhorn. Het gaat om een 53-jarige man uit de gemeente Koggenland. De melding kwam rond 21.15 uur binnen, waarna agenten direct een overlijdensonderzoek startten.

Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie onderzoekt ook of er mogelijk sprake is van een misdrijf.

Persoonlijke spullen nog altijd zoek

Uit onderzoek blijkt dat een aantal persoonlijke bezittingen van de man nog altijd zoek is. Het gaat om een donkerkleurige portemonnee, een Samsung-telefoon van een onbekend type en een sleutelbos met daaraan een sleutelhanger met een blauwe voet.

De recherche wil graag weten of iemand deze spullen heeft gevonden, mogelijk in de omgeving van de Julianastraat in Avenhorn.

Getuigenoproep

Mensen die informatie hebben over de zaak of de vermiste bezittingen hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het tipformulier of telefonisch via 0800-6070. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.