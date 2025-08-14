Automobilist klapt op groep ontsnapte koeien op N246, drie dieren dood

Op de N246 bij Assendelft is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in volle vaart op een groep loslopende koeien gebotst. Drie van de dieren kwamen daarbij om het leven. De auto van de bestuurder raakte onherstelbaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur. De bestuurder reed over de provinciale weg toen ineens de koeien opdoken. De bestuurder kon de kuddedieren niet meer ontkomen. Een botsing kon niet meer worden voorkomen. Op foto’s is te zien dat de klap hard moet zijn geweest: drie dieren kwamen direct om het leven.

De twee andere koeien liepen na het ongeluk in paniek over de weg, maar konden later veilig worden opgevangen. Hoe de dieren konden ontsnappen uit hun weiland, is op dit moment nog onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is geweest van een kapot hek of een andere oorzaak.

De automobilist is ter plaatse nagekeken door hulpdiensten. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade aan de wagen is groot. Op beelden is te zien dat de voorzijde van het voertuig is volledig vernield.

De weg werd enige tijd afgesloten voor bergingswerkzaamheden maar is inmiddels weer open.