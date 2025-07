Tram in Amsterdam ontspoord na botsing: één gewonde

In Amsterdam is donderdagmiddag een tram deels ontspoord. Dat melden de veiligheidsregio en vervoerder GVB. Het voertuig raakte van de rails toen het in botsing kwam met een busje, waarvan de bestuurder gewond raakte.

Het ongeval vond plaats op de IJburglaan. Het GVB heeft pendelbussen ingezet. Een woordvoerster laat weten dat de stremming voor het tramverkeer nog lang kan aanhouden. Ze spreekt ook van een ongelukkige timing vanwege de spits.

Rijkswaterstaat meldt dat op de nabijgelegen A10 richting het noorden de afrit Zeeburg dicht is.

ANP