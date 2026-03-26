Riviercruiseschip vaart tegen Amsterdamsebrug: één gewonde

Ongeluk
Vandaag, 06:22 - Update: 4 uur geleden
Een schip is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de Amsterdamsebrug gevaren. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Het gaat om het Zwitserse riviercruiseschip van Nederlandse makelij A-Rosa Sena.
Het schip heeft daarbij schade opgelopen en kan niet verder varen. Het ligt aan de kant. Passagiers worden van boord gehaald en de rederij regelt vervangend vervoer.
Eén persoon, volgens AT5 de schipper, is lichtgewond geraakt. De brug is gecontroleerd en kan worden gebruikt door het verkeer, aldus de veiligheidsregio.
