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Man (47) overleden bij aanrijding met trein op station Amsterdam RAI

Man (47) overleden bij aanrijding met trein op station Amsterdam RAI

Ongeluk

Vandaag, 12:01

Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam RAI. Uit onderzoek is gebleken dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging, bevestigt een woordvoerster van de politie maandag na berichtgeving door Het Parool.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet bekendgemaakt. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en zou zich vaker op of rond het station hebben opgehouden, aldus de woordvoerster.

Het ongeval vond rond 19.50 uur plaats langs het perron van het station. De man overleed ter plekke. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd.

Door ANP
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