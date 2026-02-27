Fietser (57) ernstig gewond: klem tussen twee trams in Amsterdam

Een 57-jarige man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met twee passerende trams in Amsterdam. De man fietste rond 17.30 uur over het Koningsplein in het centrum van de hoofdstad, toen hij klem kwam te zitten tussen de trams.

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.