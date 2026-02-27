Fietser (57) ernstig gewond: klem tussen twee trams in Amsterdam

Ongeluk
Vandaag, 14:12
Een 57-jarige man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met twee passerende trams in Amsterdam. De man fietste rond 17.30 uur over het Koningsplein in het centrum van de hoofdstad, toen hij klem kwam te zitten tussen de trams.
Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.