Dode na nachtelijk ongeval bij Centraal Station Amsterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeval in Amsterdam. Het incident gebeurde rond 02.20 uur in de tunnel aan de Droogbak, vlak bij het Centraal Station. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder ook een traumateam.

Bij aankomst troffen hulpverleners een zwaargewond slachtoffer aan. Er werd direct gestart met reanimatie, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de verwondingen.

Sporenonderzoek

Over de oorzaak van het ongeval is nog veel onduidelijk. Volgens eerste informatie zou het gaan om een fietser. De politie is een onderzoek gestart en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek.