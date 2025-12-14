Volg Hart van Nederland
Dode en gewonde door koolmonoxide op boot in Zaandam

Dode en gewonde door koolmonoxide op boot in Zaandam

Ongeluk

Vandaag, 22:54

Op een boot in Zaandam is iemand overleden door een gevaarlijke stof aan boord. Uit onderzoek is gebleken dat het om koolmonoxide gaat, meldt de politie. Een tweede aanwezige op de boot is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene gaat, is niet bekend.

De politie zegt iets na 18.30 uur een melding te hebben binnengekregen van een onwelwording aan boord van de boot. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland lag het vaartuig in de jachthaven van watersportvereniging De Remming aan de Badhuisweg.

