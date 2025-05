Reanimatie op N285 verstoord: 'Kan mij het verrekken dat er iemand doodgaat'

Een heftige gebeurtenis woensdagmiddag op de N285 bij Zevenbergen. Terwijl hulpdiensten met man en macht bezig waren met een reanimatie, negeerde een vrachtwagenchauffeur bewust een afzetting. "Kan mij het verrekken dat er iemand doodgaat, ik moet daarheen", zou hij hebben gezegd tegen een handhaver, meldt Handhaving Moerdijk.

De melding van de reanimatie kwam binnen bij het operationeel centrum, waarna handhavers als eersten ter plaatse waren. Daar sloot men aan bij een burgerhulpverlener die al was begonnen met reanimeren. Kort daarna arriveerden ook de ambulance en brandweer. “Wij hebben de reanimatie samen doorgezet”, schrijft Handhaving Moerdijk op sociale media.

Regels en aanwijzingen negeren

Maar terwijl er op het leven van een persoon werd gestreden, bleek niet iedereen begrip te hebben voor de situatie. Een vrachtwagenchauffeur besloot een duidelijke aanwijzing van een boa te negeren en probeerde ondanks het noodverkeer door te rijden. Ook een automobilist lapte de regels aan zijn laars en reed zelfs in tegengestelde richting de kruising op. Beide bestuurders kunnen een flinke boete verwachten, die op kenteken zal worden opgelegd.

De handhavers bedanken in hun bericht op Facebook de burgerhulpverleners en omstanders die snel hebben gehandeld en 112 hebben gebeld. Over de toestand van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekendgemaakt.