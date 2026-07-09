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Bestelbus botst achter op vrachtwagen in file op A17, bestuurder gewond

Ongeluk

Vandaag, 16:32

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Een bestelbus is donderdagmiddag op de A17 bij Zevenbergen achter op een vrachtwagen gereden. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur in een file die was ontstaan door een afsluiting verderop bij Roosendaal. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond.

Een traumahelikopter landde op de snelweg. De bestuurder van de bestelbus is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De file ontstond doordat verkeer moest omrijden vanwege een afsluiting op de A17 bij Roosendaal. Daardoor was de A17 drukker dan normaal. In die file botste de bestelbus achter op een vrachtwagen.

De politie heeft foto's gemaakt op de snelweg, maar doet verder geen onderzoek naar het ongeluk. De A17 richting Rotterdam was tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer open.

Door Redactie Hart van Nederland

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