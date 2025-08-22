Motorrijder (35) om het leven gekomen na botsing bestelbus in Zevenbergen

Ongeluk
Vandaag, 17:41
Een motorrijder (35) uit Zevenbergen is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk. Hij is tegen een bestelbusje aangebotst en moest gereanimeerd worden, maar de toegesnelde hulp mocht niet meer baten.
Het gaat dan om de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. De bestuurder van het bestelbusje is niet gewond geraakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
De Hazeldonkse Zandweg blijft voorlopig afgesloten voor politieonderzoek naar de toedracht van het ongeval.
