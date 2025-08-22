Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijder (35) om het leven gekomen na botsing bestelbus in Zevenbergen

Ongeluk

Vandaag, 17:41

Link gekopieerd

Een motorrijder (35) uit Zevenbergen is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk. Hij is tegen een bestelbusje aangebotst en moest gereanimeerd worden, maar de toegesnelde hulp mocht niet meer baten.

Het gaat dan om de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. De bestuurder van het bestelbusje is niet gewond geraakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

De Hazeldonkse Zandweg blijft voorlopig afgesloten voor politieonderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.