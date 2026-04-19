Gewonde nadat auto op prijzenbord tankstation A58 botst

Ongeluk

Vandaag, 16:59

Een onfortuinlijke middag voor een vrouw die een ongeluk kreeg langs de A58 bij Zegge, in de richting van Roosendaal. Ze klapte met haar voertuig op een verkeersbord en daarna tot overmaat van ramp ook op een prijzenbord van een tankstation. Ze kwam er zelf helaas ook niet zonder kleerscheuren vanaf en moest worden nagekeken in de ambulance.

Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet helder. De borden hebben de nodige schade opgelopen en ook de auto van de vrouw was niet 'ok' meer.

Een van de borden, het prijzenbord van het tankstation, viel zelfs om en blokkeerde de doorgang. Daardoor waren de toegangsweg naar het tankstation en de parkeerplaats enige tijd afgesloten.

Door Daniël Bom

