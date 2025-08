Voetganger overleden bij ongeluk op de N263 bij Wernhout

Een voetganger is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto op de Wernhoutseweg (N263) in Wernhout, Noord-Brabant. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. De weg is wegens het lopende onderzoek dicht tussen Wernhout en de Belgische grens.

Rond 05.15 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een aanrijding tussen een auto en een voetganger. Zij kwamen ter plaatse met onder meer een traumahelikopter, maar de hulp mocht niet meer baten: de voetganger is ter plekke overleden. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg en de aansluitende fietspaden zijn tot nader orde in beide richtingen afgesloten voor verkeer.