Motorcrosser omgekomen in Noord-Brabantse Wanroij

Ongeluk
Vandaag, 13:54 - Update: 57 seconden geleden
Bij een ongeval op de Noordstraat in Wanroij is zondagochtend de bestuurder van een crossmotor om het leven gekomen. De weg is afgesloten voor al het verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.
De overleden motorrijder reed samen met een groep andere motorrijders een toertocht. Wat er precies is misgegaan, is nog niet bekend.
